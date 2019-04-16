МВД РФ: более трехсот тысяч граждан Украины получили российские паспорта за последние пять лет

Сменить украинские паспорта на российские за пять лет решили свыше трёхсот тысяч граждан Незалежной. Об этом сообщили в МВД России.

Как заявила глава управления по вопросам миграции Валентина Казакова, только в 2016-м временное убежище в нашей стране запросили порядка четырёхсот шестидесяти тысяч украинцев. Из них около 80 тысяч пока остаются в статусе беженцев. Сделать выбор в пользу смены гражданства — они пока не решились, сообщает телеканал "Россия 24".