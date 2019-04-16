Украинский журналист оскорбил Францию

Это позор! Так в посольстве Франции прокомментировали пост одного из украинских журналистов. Пожар в Париже тот связал с визитом одного из своих кандидатов в президенты. Написал: "Пятой республике ещё повезло, что после того, как у них побывал Владимир Зеленский, полыхнул только Нотр-Дам, а ведь могли и Елисейские поля загореться".

Оправдаться за сотрудника, лояльного действующему президенту телеканала, попытался глава МИД Украины, сообщает телеканал "Россия 24". Павел Климкин разместил запись: "Собор — символ европейской культуры, от всего сердца — с нашими парижскими друзьями".