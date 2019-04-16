Поиск связей Дональда Трампа с Россией продолжается

Комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США намерены получить информацию о финансах президента США, чтобы проверить их на предмет российских вливаний. Повестки уже пришли в несколько крупных финансовых организаций, включая "Банк оф Америка" и "Дойче банк", сообщает телеканал "Россия 24".

Сын президента Эрик Трамп назвал эти повестки, "беспрецедентным злоупотреблением властью и последней попыткой демократов в Палате представителей напасть на президента и нашу семью ради политической выгоды".

Напомню, что демократы активизировали расследования против Трампа после того, как стало известно, что спецпрокурор Роберта Мюллер не нашёл свидетельств "сговора" Трампа с Россией.