Тема:

Выборы на Украине 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 апреля 201908:59 Арзы Хасьянова

Порошенко ходит по шоу, забыв про выборы

До второго тура выборов президента на Украине остается меньше недели. Обстановка продолжает накаляться. В соцсетях появилась информация о возможном нападении на одного из кандидатов.

Выстрелы и силовой захват – это спецоперация СБУ. Правоохранители задержали вооруженных людей на джипах недалеко от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Следствие считает, что это была спланированная подготовка. Задержанные были готовы совершить особо тяжкие преступления", — заявил представитель СБУ.


Готовилось ли нападение на самого Зеленского, выясняет следствие. В машине задержанных обнаружили крупнокалиберный пулемет и боевые патроны. Сам кандидат в президенты ситуацию не комментирует. В социальных сетях лишь выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

"Нотр-Дам — это целая вселенная. Целый пласт мировой культуры, созданный многими поколениями. Просто бесконечно жаль, что мы его теряем. Мои соболезнования президенту Макрону, всем французам, всем людям, которые ценят мировое культурное наследие. Шок и боль для всех нас", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

До выборов президента Украины остается пять дней, но состоятся ли они вовсе? Окружные комиссии в недоумении: на избирательных участках нет представителей гаранта.

"Петр Порошенко не воспользовался своей возможностью и своей квотой. Если господин Зеленский подал по восемь человек, как этого и требует закон, то Порошенко подал по две-три кандидатуры на избирательные участки", — сообщил член окружной избирательной комиссии №216 Олег Кулик.

Ведь именно эти люди должны следить за ходом избирательного процесса: заниматься выдачей бюллетеней, работать со списками избирателей, а главное — следить за подсчетом голосов. 21 апреля именно они — глаза и уши кандидатов, которые умышленно стараются закрыть в штабе Порошенко.

"Есть информация, что закрываются штабы и представительства, а где-то есть и кадровые сокращения, то есть остается все меньше людей", — отмечает политический эксперт Александра Решмедилова.

Можно сделать вывод, что у действующего президента либо проблема с финансированием, либо он хочет попросту сорвать эти выборы. Ведь в многочисленных интервью на вопрос "Почему на избирательных участках нет его представителей?" он не отвечает.

- Я думаю, что такие вопросы нужно задавать точно не кандидату в президенты.

Эксперты считают, в штабе Порошенко готовятся к худшему. Если победит Зеленский, тогда Порошенко сможет воспользоваться отсутствием своих наблюдателей на избирательных участках по всей стране и заявить, что результаты выборов недействительны. А пока гарант — главный участник украинских шоу. Днем дебаты, песни и танцы. Вечером он — гость политических шоу. Ему не нужно приглашение. Он президент, который пользуется своим статусом, хвастается поддержкой Запада и одновременно позволяет себе выпады на грани фола.

"Мы ведем переговоры про очередной транш от Международного валютного фонда, этой грабительской организации, с помощью которой Запад ищет государства третьего мира. От нас, от Украины они требуют 3 процента взятки!" — возмущается Порошенко.

Хотя раньше буквально лебезил перед руководством фонда в надежде на очередной транш. Сейчас над шутками президента про МВФ смеется весь зал и даже премьер министр Украины Гройсман, хотя о делах бюджетных и о внешних долгах он знает не понаслышке.

"Мы должны сегодня с вами отдать 417 миллиардов гривен внутренних и внешних долгов за предыдущий период. Что такое 417 миллиардов? Это два бюджета армии, два бюджета обороны. Это почти треть бюджета Украины!" – сказал Гройсман на заседании правительства.

Бюджет страны на сегодняшний день составляет 1 триллион 200 миллиардов гривен, это больше трех триллионов рублей. Треть — внешний долг. Если эту сумму поделить на всех украинцев, то каждый должен Западу по две тысячи долларов.

Но в разгаре предвыборная гонка, добавить драйва в которую решил Порошенко. Фото металлиста-президента гуляют в Сети, а сам кандидат, похоже, забыл, что он до сих пор президент.

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" пришли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе, — сказал Зеленский. — Шоумен может стать президентом, а то, что президент стал шоуменом, — это печально".

Владимир Зеленский назначил дебаты на 19 апреля. Решится ли Порошенко принять этот вызов — до сих пор непонятно. До выборов на Украине остается 5 дней, а ситуация продолжает накаляется. Накануне главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.

Ранее по теме

Сейчас

05:51

Пожарные сообщили о ликвидации возгорания в Нотр-Даме

05:27

Рядом с домом Зеленского задержали людей с пулеметом

04:35

Пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось локализовать

04:04

Житель Канады расстрелял четверых своих знакомых

02:56

Алтарь и алтарный крест Нотр-Дама удалось спасти

01:32

Надежда Савченко вышла на свободу

00:29

Пожар в Нотр-Дам: появилась надежда на возможность восстановления собора

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нотр-Дам снова поднимется, хотя прежним не будет: во что обойдется восстановление

Нотр-Дам снова поднимется, хотя прежним не будет: во что обойдется восстановление

21 минута назад
Порошенко ходит по шоу, забыв про выборы

Порошенко ходит по шоу, забыв про выборы

52 минуты назад
Собор Парижской Богоматери все еще горит

Собор Парижской Богоматери все еще горит

46 минут назад
Пассажир с молотком взял в заложники сотрудницу метро на станции "Технопарк"

Пассажир с молотком взял в заложники сотрудницу метро на станции "Технопарк"

14 минут назад
Поиск связей Дональда Трампа с Россией продолжается

Поиск связей Дональда Трампа с Россией продолжается

2 часа назад
Искусственный интеллект изобрёл новый вид спорта

Искусственный интеллект изобрёл новый вид спорта

51 минута назад
"Мерседес" не ушел от погони: устроивший смертельное ДТП мажор проведет два месяца в СИЗО

"Мерседес" не ушел от погони: устроивший смертельное ДТП мажор проведет два месяца в СИЗО

12 часов назад
Американский друг Марии Бутиной обвиняется в крупном мошенничестве

Американский друг Марии Бутиной обвиняется в крупном мошенничестве

2 часа назад
Украинский журналист оскорбил Францию

Украинский журналист оскорбил Францию

2 часа назад
Алтарь и алтарный крест Нотр-Дама удалось спасти

Алтарь и алтарный крест Нотр-Дама удалось спасти

6 часов назад
Девять веков истории: Собор пережил катаклизмы, войны и революции

Девять веков истории: Собор пережил катаклизмы, войны и революции

10 часов назад
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

2 часа назад
Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

3 минуты назад
В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

14 минут назад
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

15.04.2019 09:45
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
Вести.net: хакеры получили доступ к письмам пользователей Outlook

Вести.net: хакеры получили доступ к письмам пользователей Outlook

32 минуты назад
МВД РФ: более трехсот тысяч граждан Украины получили российские паспорта за последние пять лет

МВД РФ: более трехсот тысяч граждан Украины получили российские паспорта за последние пять лет

3 часа назад
МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

3 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 16 апреля 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 16 апреля 2019 года

5 часов назад
385
Зельфира Трегулова о выставке Эдварда Мунка: "Событие невероятной уникальности"

Зельфира Трегулова о выставке Эдварда Мунка: "Событие невероятной уникальности"

7 часов назад
Надежда Савченко вышла на свободу

Надежда Савченко вышла на свободу

8 часов назад
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали лидера группы радикальных исламистов

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали лидера группы радикальных исламистов

8 часов назад
В Мордовии врач по ошибке застрелил подростка

В Мордовии врач по ошибке застрелил подростка

8 часов назад
Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотолента

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотолента

12 часов назад
Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

14 часов назад
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

14 часов назад
Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

15 часов назад
Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

16 часов назад
Бренд Ravon может наладить производство в России

Бренд Ravon может наладить производство в России

16 часов назад
Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

17 часов назад
В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

17 часов назад
Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

17 часов назад
"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

18 часов назад
Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

18 часов назад
Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

18 часов назад
Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

19 часов назад
Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

20 часов назад
Старикам вернули память 20-летних

Старикам вернули память 20-летних

20 часов назад
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

20 часов назад
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

22 часа назад
"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

23 часа назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32