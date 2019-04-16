Порошенко ходит по шоу, забыв про выборы

До второго тура выборов президента на Украине остается меньше недели. Обстановка продолжает накаляться. В соцсетях появилась информация о возможном нападении на одного из кандидатов.

Выстрелы и силовой захват – это спецоперация СБУ. Правоохранители задержали вооруженных людей на джипах недалеко от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Следствие считает, что это была спланированная подготовка. Задержанные были готовы совершить особо тяжкие преступления", — заявил представитель СБУ.



Готовилось ли нападение на самого Зеленского, выясняет следствие. В машине задержанных обнаружили крупнокалиберный пулемет и боевые патроны. Сам кандидат в президенты ситуацию не комментирует. В социальных сетях лишь выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

"Нотр-Дам — это целая вселенная. Целый пласт мировой культуры, созданный многими поколениями. Просто бесконечно жаль, что мы его теряем. Мои соболезнования президенту Макрону, всем французам, всем людям, которые ценят мировое культурное наследие. Шок и боль для всех нас", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

До выборов президента Украины остается пять дней, но состоятся ли они вовсе? Окружные комиссии в недоумении: на избирательных участках нет представителей гаранта.

"Петр Порошенко не воспользовался своей возможностью и своей квотой. Если господин Зеленский подал по восемь человек, как этого и требует закон, то Порошенко подал по две-три кандидатуры на избирательные участки", — сообщил член окружной избирательной комиссии №216 Олег Кулик.

Ведь именно эти люди должны следить за ходом избирательного процесса: заниматься выдачей бюллетеней, работать со списками избирателей, а главное — следить за подсчетом голосов. 21 апреля именно они — глаза и уши кандидатов, которые умышленно стараются закрыть в штабе Порошенко.

"Есть информация, что закрываются штабы и представительства, а где-то есть и кадровые сокращения, то есть остается все меньше людей", — отмечает политический эксперт Александра Решмедилова.

Можно сделать вывод, что у действующего президента либо проблема с финансированием, либо он хочет попросту сорвать эти выборы. Ведь в многочисленных интервью на вопрос "Почему на избирательных участках нет его представителей?" он не отвечает.

- Я думаю, что такие вопросы нужно задавать точно не кандидату в президенты.

Эксперты считают, в штабе Порошенко готовятся к худшему. Если победит Зеленский, тогда Порошенко сможет воспользоваться отсутствием своих наблюдателей на избирательных участках по всей стране и заявить, что результаты выборов недействительны. А пока гарант — главный участник украинских шоу. Днем дебаты, песни и танцы. Вечером он — гость политических шоу. Ему не нужно приглашение. Он президент, который пользуется своим статусом, хвастается поддержкой Запада и одновременно позволяет себе выпады на грани фола.

"Мы ведем переговоры про очередной транш от Международного валютного фонда, этой грабительской организации, с помощью которой Запад ищет государства третьего мира. От нас, от Украины они требуют 3 процента взятки!" — возмущается Порошенко.

Хотя раньше буквально лебезил перед руководством фонда в надежде на очередной транш. Сейчас над шутками президента про МВФ смеется весь зал и даже премьер министр Украины Гройсман, хотя о делах бюджетных и о внешних долгах он знает не понаслышке.

"Мы должны сегодня с вами отдать 417 миллиардов гривен внутренних и внешних долгов за предыдущий период. Что такое 417 миллиардов? Это два бюджета армии, два бюджета обороны. Это почти треть бюджета Украины!" – сказал Гройсман на заседании правительства.

Бюджет страны на сегодняшний день составляет 1 триллион 200 миллиардов гривен, это больше трех триллионов рублей. Треть — внешний долг. Если эту сумму поделить на всех украинцев, то каждый должен Западу по две тысячи долларов.

Но в разгаре предвыборная гонка, добавить драйва в которую решил Порошенко. Фото металлиста-президента гуляют в Сети, а сам кандидат, похоже, забыл, что он до сих пор президент.

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" пришли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе, — сказал Зеленский. — Шоумен может стать президентом, а то, что президент стал шоуменом, — это печально".

Владимир Зеленский назначил дебаты на 19 апреля. Решится ли Порошенко принять этот вызов — до сих пор непонятно. До выборов на Украине остается 5 дней, а ситуация продолжает накаляется. Накануне главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.