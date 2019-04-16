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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 26 минут назад
Нотр-Дам снова поднимется, хотя прежним не будет: во что обойдется восстановление
Деньги на восстановление собора Парижской Богоматери Франция будет собирать по всему миру. О запуске соответствующей кампании объявил президент страны Эммануэль Макрон.
И некоторые уже откликнулись* среди них — семья французских бизнесменов Пино, которой принадлежит, помимо прочего, аукционный дом Christie’s, бренды модной одежды "Ив Сен-Лоран" и "Гуччи". Представитель компании сообщил, что речь идет о сумме в 100 миллионов евро.
Простые граждане тоже активно вкладывают деньги через краудфандинг. Сбор стартовал сразу на нескольких площадках. Только за первый вечер проект "Собор Парижской Богоматери, я тебя люблю" привлек больше 14 тысяч евро. На данный момент сумма превышает 20 с половиной тысяч. Еще один под названием "Финансирование восстановления Нотр-Дама" получил больше 11 с половиной тысяч евро.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции на своем сайте предлагает делать взносы от 50 до 500 евро либо указать сумму на свой выбор. Также можно настроить ежемесячный платеж от 10 евро.
Директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов сообщил "Интерфаксу", что министерство предложит российским музеям и гражданам организовать сбор пожертвований на восстановление собора.
Как сообщил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньез, архитекторы и эксперты в ближайшее время проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери, передает ТАСС. По его словам, огонь находится под контролем, но полностью пока не потушен. На месте еще работают около сотни пожарных.
Возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно вечером в понедельник, 15 апреля. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. К пожару могли привести ремонтные работы, проводившиеся на верхних уровнях.
Сегодня весь мир выражает сочувствие Парижу в связи с "ужасной потерей".
"Само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны", пишет во вторник Guardian.
Independent: "Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир".
New York Times отмечает: "Пожар в Нотр-Даме вызвал горе во Франции и во всем мире".
Washington Post: "Нотр-Дам не умер и снова поднимется, но никогда уже не будет прежним".
Wall Street Journal: "Полная степень разрушения собора Нотр-Дам в Париже, безусловно, самого любимого из всех готических зданий, не будет известна в течение некоторого времени, но для мировой культуры это катастрофа".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Франции, все произведения искусства, которые уцелели при пожаре, перевезены в мэрию Парижа.
Собор Парижской Богоматери — кафедральный собор архиепархии Парижа, находится в самом центре столицы Франции — на острове Сите. Это один из самых известных готических соборов Европы. Нотр-Дам-де-Пари пережил все главные события Франции. Во время Французской революции Собор объявили храмом разума, а потом Робеспьер распорядился обезглавить все статуи королей, Собор вновь вернули церкви и освятили в 1802 году. Здесь короновался Бонапарт. В 1831 году Виктор Гюго опубликовал свой роман "Собор Парижской богоматери".
В XIX веке Нотр-Дам-де-Пари собирались снести либо модернизировать. Роман Гюго фактически сохранил собор, способствовал возникновению волны интереса к готическим памятникам. Сейчас богослужения совершаются здесь регулярно, в будние дни и субботы ежедневно проходят четыре мессы и пять в субботу ,часть проходит в главном алтаре, часть — в капеллах. Посвященный Собору Парижской Богоматери мюзикл попал в Книгу рекордов Гиннеса — его посмотрели 11 миллионов человек.
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