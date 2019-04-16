Патрик Виейра претендует на пост наставника "Лиона"

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра рассматривается руководством французского "Лиона" в качестве потенциального наставника команды. Нынешний тренер "Олимпика" Бруно Женезио решил уйти в отставку.

Примечательно, что Виейра на данный момент возглавляет другой клуб Лиги 1 — "Ниццу", однако даже это не смущает руководителей лионцев. Как сообщает "Советский спорт", ссылающийся на The Sun, боссы "Лиона" готовы предложить контракт французу по окончании текущего сезона. Впрочем, есть у них "на карандаше" еще ряд специалистов, которых они готовы рассмотреть помимо Виейры.

"Лион" после 32 туров французского первенства располагается на третьей строчке, набрав 56 очков. От лидирующего "Пари Сен-Жермен" он отстает на 25 баллов.