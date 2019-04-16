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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 26 минут назад
Собор Парижской Богоматери все еще горит
Пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся порядка 12 часов назад, окончательно не потушен, передает ТАСС. "Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен", — заявил во вторник госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес, добавив, что причина возгорания пока не установлена, власти ведут расследование произошедшего.
Нотр-Дам де Пари — это самая популярная туристическая точка Парижа. Ежегодно его посещали более 14 миллионов человек со всего мира. Девять часов бушевало пламя в одном из самых известных памятников мировой архитектуры, передает телеканал "Россия 24".
По предварительным данным, пожар начался в ходе ремонта на верхних уровнях собора. Огонь уничтожил часть крыши, обрушился шпиль здания. Использовать пожарную авиацию было нельзя, тонны воды своим весом могли до основания разрушить исторический памятник, в итоге пламя до глубокой ночи с земли тушили 400 пожарных. Они выносили из огня те ценности, которые еще можно было спасти. Сейчас пожарные следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, в том числе несущие. Франция уже начала сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Власти надеются, что на помощь придут и другие страны.
Для каждого парижанина эта трагедия стала личной драмой. Первые полосы всех крупнейших французских изданий сегодня утром буквально кричат о скорби всей страны.
Сначала на вершине готического собора появился дым, а затем вокруг двух колоколен вспыхнуло пламя. Его было видно со всех районов города. Вокруг места пожара стали собираться зеваки. Они-то своими фото и видеокадрами первыми на весь мир сообщили о ЧП. Спасательные службы тут же поспешили освободить от людей всю прилегающую к собору территорию. Последствия этого пожара ужасающие. Особенно трагично выглядят кадры падение шпиля собора. За этим оставалось только наблюдать со стороны и читать молитвы. Что и делали сотни парижан.
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