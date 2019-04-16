НХЛ. "Филадельфию" Проворова и Воробьева возглавил Ален Виньо

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз", за который выступают россияне Иван Проворов и Михаил Воробьев, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 57-летний Ален Виньо, который ранее работал в "Ванкувере", "Монреале" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Летчики" заключили со специалистом долгосрочный контракт. Как уже сообщали Вести.Ru, в декабре прошлого года "Филадельфия" отправила в отставку Дэйва Хэкстола. Обязанности главного тренера исполнял Скотт Гордон, но "Флайерз" не сумели попасть в плей-офф Кубка Стэнли.

Виньо наибольших успехов в тренерской карьере добился в "Рейнджерс", с которыми он работал с 2013 по 2018 год. В 2014 году под его руководством команда дошла до финала Кубка Стэнли, а в 2015 году – до финала конференции.