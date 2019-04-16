В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

Выступление легендарных коллективов из Архангельска и Самары – Северного и Волжского русских народных хоров – состоится в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 23 апреля. Суровая архаика и скоморошьи наигрыши, кадрили и хороводы русского Севера, свободолюбивые, сердечные песни и зажигательные танцы Поволжья – впервые будут представлены на одной сцене.

В апрельском концерте абонемента ММДМ "Музыкальный мир Россия" выступят прославленные коллективы – Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск) и Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова (Самара). Северный русский народный хор представит традиционную народную культуру русскоязычного населения Северо-Запада России – от Псковской области до Республики Коми, а Волжский хор им. П.М. Милославова познакомит с самобытными песнями и танцами Поволжья.

Государственный академический Северный русский народный хор, лауреат многих международных конкурсов, по праву считается песенной душой Русского Севера. Его история насчитывает более 90 лет. В состав коллектива входят три группы – хоровая, танцевальная и оркестр русских народных инструментов. Веселые "скоморошины" чередуются в их выступлениях с лирическими протяжными песнями, задорные кадрили сменяют степенные хороводы. Гордость ансамбля – костюмы, созданные профессиональными художниками на основе лучших образцов из музейных коллекций Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Они являют собой собирательный образ русского национального костюма северян.

Не менее впечатляющим будет и выступление Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова, история которого насчитывает 65 лет. Коллектив представляет удивительный пласт российской культуры – сотни маленьких шедевров, самобытных песен и танцев, овеянных вольным степным ветром Поволжья, наполненных сердечностью и искренностью.

Концерт состоится 23 апреля в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.