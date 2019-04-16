Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева – одна из самых востребованных певиц нового поколения. Солистка Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра, победительница пятого сезона телеконкурса "Большая опера" на телеканале "Культура" (2017), Полина одинаково сильна в исполнении русской и европейской оперы и духовной музыки.

В ее репертуаре партии более чем в 40 произведениях кантатно-ораториального жанра. В апреле 2019 года в Большом зале "Зарядья" Полина блистательно выступила на московской премьере "Страстей по Марку" Баха в редакции Йорга Бойзена.

13 мая состоится первый сольный концерт певицы в "Зарядье". Полина Шамаева создала программу, состоящую из двух частей — условно "восточной" и "западной".

В первом отделении будут исполнены Монолог Заремы из музыки к инсценировке поэмы "Бахчисарайский фонтан" Аренского, а также популярные романсы русских классиков: "Зулейка" Рубинштейна, "Песнь цыганки" Чайковского, "Не пой, красавица, при мне" Чайковского и другие.

Во втором отделении прозвучит испанская музыка — от "Семи испанских песен" Де Фалья до хитовой "Хабанеры" Бизе.

Партию фортепиано исполнит Мария Оселкова, лауреат международных конкурсов, постоянная участница международных вокальных конкурсов в качестве концертмейстера, концертирующая пианистка.

Первый сольный концерт Полины Шамаевой состоится 13 мая в 19:00 в Малом зале "Зарядья".