В Приамурье к 75-летию Победы отреставрируют воинские мемориалы. На ремонтные работы из бюджета области уже выделено 25 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась к жителям с просьбой — внести предложения по реставрационным работам и обновлению памятников и захоронений. Речь идет о мемориалах, посвященных Великой Отечественной и войне с Японией. Некоторые из них находятся в плохом состоянии, рассказал начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Братским могилам на территории края, где похоронены наши солдаты, необходим ремонт. В госинспекции будут принимать предложения по обустройству и обновлению памятников до 20 мая.