"Клипперс" совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс" совершил самый большой камбэк в истории чемпионата. Во втором матче серии плей-офф против "Голден Стейт Уорриориз" баскетболисты из Калифорнии отыграли у соперника отрыв в 31 очко.

Игравший на выезде "Клипперс" за 7 минут 31 секунду до завершения третьей партии уступал "воинам" со счетом 63:94. Однако в оставшееся до финальной сирены время гости смогли перехватить преимущество и перевернуть ход игры. Как итог, встреча завершилась со счетом 135:131 в пользу "Лос-Анджелеса".

Благодаря этому успеху "Клипперс" сравнял счет в серии (1:1).

Отметим, что прежнее достижение по совершению камбэка в плей-офф НБА принадлежало другому клубу из Лос-Анджелеса – "Лейкерс". В 1989 году они уступали "Сиэтлу" в 29 очков, но одержали победу со счетом 97:95.