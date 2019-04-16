В Хабаровском крае горит национальный парк "Анюйский"

В шести районах Хабаровского края ухудшилась ситуация с пожарами. Властям пришлось повысить уровень пожарной опасности до четвертого, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

За последние сутки количество очагов возгораний возросло почти до ста — практически вдвое по сравнению с предыдущим днем. Особенно сложная ситуация — в Хабаровском, Вяземском, Амурском районах. Возгорание также зафиксировано в национальном парке "Анюйский". Там горит более пятисот гектаров.

Ситуация меняется очень быстро. Огонь моментально распространяется по траве и болотам около озера Гасси. К счастью, он пока не угрожает напрямую крупным животным — они сразу же покидают опасную территорию, рассказал директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

Специалисты напоминают, что из-за введения четвертого класса пожарной опасности строго запрещено разжигать костры на территории края. Нарушителей ждут крупные штрафы.