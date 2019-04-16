Пассажир с молотком взял в заложники сотрудницу метро на станции "Технопарк"

На станции "Технопарк" столичной подземки бойцы СОБР обезвредили вооруженного молотком мужчину, который взял в заложники сотрудницу метрополитена, сообщает "Москва 24".

Около семи часов утра во вторник, 16 апреля, мужчина, как утверждают очевидцы, попытался проникнуть в тоннель, но ему помешала дежурная по станции. Тогда он выхватил молоток и загнал женщину в служебное помещение, где запер и потребовал вызвать на место руководство метрополитена.

Никаких требований злоумышленник не выдвигал, но и заложницу не отпускал. Переговоры успехом не увенчались, после чего полицейские скрутили подозреваемого.

На работе подземки этот инцидент никак не сказался — поезда следовали в привычном режиме.