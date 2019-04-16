Зинедин Зидан недоволен ничьей "Реала" в матче с "Леганесом"

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после гостевой ничьей своих подопечных в матче с 11-м клубом испанской Ла Лиги "Леганесом" (1:1) пообещал поклонникам "сливочных", что мадридисты в следующем сезоне будут играть гораздо сильнее.

"Первый тайм мне откровенно не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения, — цитирует Зидана издание As. – Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много".

По словам тренера Королевского клуба, все в его команде знают, что уже ничего не могут выиграть в этом сезоне: "Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас".

Из своей команды Зидан похвалил только соотечественника Бензема: "Он проводит хороший сезон, особенно если судить по голам. Его голы многое нам дают. Он фантастический игрок. И он хорошо играет на команду, чему мы рады".