ЧП на шахте "Обуховская": расследование завершено, виновные названы

Взрыв и гибель человека в шахте "Обуховская" произошли по вине двух сотрудников. К такому выводу пришли следователи. Материалы уголовного дела уже находятся на рассмотрении в суде, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

При работе были нарушены правила безопасности, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области. Взрыв в забое монтажной камеры прогремел в августе 2018 года. Молодой рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Выяснилось, что погибший ученик проходчика не имел опыта работы со взрывными устройствами. Тем не менее, специалисты АО "Шахтоуправление "Обуховская" допустили 26-летнего мужчину к работе.

Теперь уголовную ответственность за произошедшее понесут горный мастер и взрывник шахты, допустившие нарушения правил безопасности и технологического процесса.