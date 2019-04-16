Свечников в драке в Овечкиным мог получить сотрясение мозга

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников после драки с капитаном "Вашингтона Кэпиталз" Александром Овечкиным оказался в командном лазарете. Официальная версия — травма верхней части тела.

Как уже сообщали Вести.Ru, Овечкин и Свечников сошлись в первом раунде матча Кубка Стэнли и Александр Великий отправил своего соотечественника в нокдаун. При этом Свечников не смог продолжить игру и больше на лед в этой игре не выходил, хотя его команда смогла выиграть домашнюю встречу у действующего обладателя главного трофея НХЛ со счетом 5:0.

Врач Елена Скворцова после просмотра видео поделилась с обозревателем Вестей.Ru своим мнением о возможном повреждении 19-летнего Свечникова: "Скорее всего, у игрока может быть подозрение на сотрясение мозга, но виной тому не удары Овечкина, а падение на лед".

Стоит напомнить, что НХЛ не принято сообщать подробности такого рода травм, именно поэтому врачи "Каролины" использовали термин "верхняя часть тела". Если же диагноз нашего консультанта подтвердится, то, скорее всего, Свечников не сможет помочь своей команде в следующей игре 17 апреля.