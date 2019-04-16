Медведь, живший на окраине Снежинска, проснулся после зимней спячки

Медведь, живший на окраине Снежинска в Челябинской области, проснулся после зимней спячки. Об этом жителей населенного пункта предупредили специалисты, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Как известно, медведь оказался в окрестностях города еще в декабре. Специалисты приняли решение не пытаться его прогнать и создали условия для того, чтобы он мог спокойно залечь в спячку до весны. Всю зиму за зверем наблюдали и строго ограничивали присутствие людей по близости. К пробуждению мишки зоологи подготовили специальную клетку с приманкой.

Проснувшийся косолапый не оценил стараний и не захотел в нее пойти. Как прокомментировали ситуацию в администрации города, медведи очень хитрые и осторожные звери. Так что вряд ли удастся сейчас заманить хищника в ловушку, тем более что в это время года уже можно найти пищу в лесной чаще.

Сейчас зверь живет в лесу, и по заверениям экспертов-зоологов, не будет выходить к людям. Специалисты не планируют пока предпринимать никаких мер в его отношении. В мэрии города сообщили, что жителям Снежинска все-таки стоит быть осторожными.