После ареста Ассанжа на Эквадор совершено 40 миллионов кибератак

Более 40 миллионов кибератак выдержали сайты эквадорских госучреждений после лишения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Ассанж скрывался в эквадорском посольстве в Великобритании с 2012 года. После того, как президент Эквадора Ленин Морено сдал основателя WikiLeaks, он был арестован лондонской полицией за неявку в суд по повестке семилетней давности.

Возмущенные этим хакеры атаковали сайты администрации президента, МИД, МВД, центрального банка страны и налоговой службы Эквадора, отметил замминистра связи этой страны Патрисио Реаль. О краже данных не сообщается, целью DDoS-атак был отказ в доступе пользователям, сообщает РИА Новости.

IP-адреса и серверы, с которых велись атаки, расположены в США, Бразилии, Румынии, Франции, Великобритании и в самом Эквадоре.

Лондонский суд решил, что Вашингтон должен до 12 июня должен предоставить документы по экстрадиции Ассанжа. Если в США против разоблачителя выдвинут обвинения в шпионаже, то ему грозит смертная казнь.

Основателя WikiLeaks Минюст обвиняет в сговоре и публикации похищенных служебных документов. В этом случае наказание может составить пять лет тюрьмы.

Джулиан Ассанж рассекретил материалы о военных операциях США в Афганистане и Ираке. Они касаются случаев случайной гибели мирных граждан, в том числе журналистов. При этом документы свидетельствуют, что 66 тысяч из 109 тысяч погибших иракцев в период с 2004 по 2010 годы были гражданскими. Кроме того, Ассанж опубликовал информацию об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В Швеции Ассанжа в 2010 году обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Он эти обвинения отвергает. Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск. После этого он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. Дело в Швеции против Ассанжа было закрыто в 2017 году. Впрочем, после того, как он снова задержан в Лондоне, шведская прокуратура изучает возможность возобновления расследования.