Восьмиклассница попала под колеса легковушки. Видео

Вчера вечером в окрестностях Уфы школьница попала под колеса легкового автомобиля. Пострадавшая переходила темный участок дороги со своей подругой, и водитель слишком поздно заметил пешеходов и не успел вовремя затормозить.

Инцидент произошел на 7 километре дороги Уфа-Иглино 15 апреля. За рулем автомобиля Lada Granta сидела 37-летняя местная жительница.

Видео наезда на школьницу опубликовал в социальной сети главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Динар Гильмутдинов, сообщив, что авария произошла в зоне видимости пешеходного перехода.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с тяжелыми травмами, подробная информация о состоянии школьницы не поступала.