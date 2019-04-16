На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся

Многотонный БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся на угольном разрезе в Кузбассе, его водитель попал в больницу, сообщает VSE42.ru. Очевидцы сняли на видео последствия необычной аварии.

ДТП произошло днем 16 апреля на разрезе "Бачатский" в Беловском районе, но что стало причиной столкновения, остается неизвестным. Судя по кадрам, БелАЗ в результате аварии перевернулся и загорелся, а пламя перекинулось на экскаватор.

Водитель, несмотря на травмы, самостоятельно покинул кабину многотонной машины, позже его доставили в больницу. Пожар удалось быстро потушить.