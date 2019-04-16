Экс-пятая ракетка мира Робредо получает угрозы от любителей ставок

Бывший пятый номер мирового рейтинга ATP Томми Робредо признался, что после поражений в его адрес поступают сообщения с угрозами. Испанский теннисист признался, что они приходят от спортивных болельщиков, делающих ставки.

"99,9 процентов теннисистов выступают против ставок на спорт, – сказал Робредо, слова которого приводит Чемпионат.Com, ссылающийся на La Vanguardia. – Не скажу 100 процентов теннисистов, ведь ранее кто-то уже был пойман на их совершении".

"После каждого проигранного мной поединка я получаю сообщения, в которых оскорбляют мою семью, жену, а еще мне угрожали сломать ноги. На мой взгляд, будет лучше для всех, если ставки на теннис отменят вовсе".

Напомним, что на данный момент Робредо занимает 225-ю строчку мирового рейтинга.