Массимилиано Аллегри: Роналду подходит к матчу с "Аяксом" в лучшей форме

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса" оценил состояние португальца Криштиану Роналду. Ранее он пропускал предыдущий матч чемпионата Италии.

"Криштиану имеет выдающееся качество – в некоторых моментах его невозможно остановить, и это даже читается на его лице, — заявил Аллегри, которого цитирует Спорт24.Ru со ссылкой на сайт УЕФА. – По сравнению с первым матчем против "Аякса" Роналду находится сейчас в лучшей форме".

"Впереди нас ожидает отдельный матч, и в нем нам необходимо сыграть с таким же настроем, с каким мы играли против "Атлетико". Мы должны уважать атаки "Аякса", быть точными в своей игре. А результат первого поединка ничего не значит".

Напомним, что в первой встрече в Амстердаме был зафиксирован ничейный результат – 1:1. Ответный матч состоится 16 апреля в Турине на стадионе "Альянц".