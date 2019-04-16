Путин предлагает направить в Париж лучших российских реставраторов

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Франции Эмманюэлю Макрону выразил сочувствие лично французскому лидеру и всем гражданам Пятой Республики по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Нотр-Дам — бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь, исторический символ Франции. Беда, произошедшая ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах российских граждан", — подчеркнул президент России. Он выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, передает "Интерфакс".

Глава государства предлагает направить в Париж самых лучших российских специалистов, которые имеют богатый опыт реставрационных работ с памятниками мирового культурного наследия и произведениями средневекового зодчества.

Как сообщалось, пожар в Нотр-Дам де Пари вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара произошло обрушение шпиля, крыши и часов собора. Справиться с огнем удалось лишь утром во вторник. По словам пожарных, несущие конструкции собора не пострадали.

Ведется сбор средств на восстановление Нотр-Дам де Пари. Вероятно, будет объявлена международная кампания по сбору средств по восстановлению собора.