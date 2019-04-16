Избившую восьмиклассниц красноярскую учительницу уволили из школы

Избившую двух восьмиклассниц учительницу английского языка уволили из красноярской школы, сообщила и.о. директора учебного заведения Ирина Боринских. Один из учеников снял на видео конфликт на уроке.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 12 апреля, в школе №151 краевого центра. Стычке предшествовала словесная перепалка — девочки препирались с преподавателем, в итоге женщина подошла к одной из них и ударила по лицу. Вмешавшуюся в спор подругу она схватила за волосы и с размаху ударила об парту — у девочки, как уточняет ТВК, диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

В тот же день преподавателя отстранили от работы, родители пострадавших школьниц написали заявление в полицию. Сама сотрудница учебного заведения, где она работает два года, не смогла объяснить свое поведение, признав, что сорвалась.

"По результатам служебного расследования учитель уволен", — констатировала директор.

В ближайшее время педагогу предстоит объясняться со следователями — региональное управление СКР обратилось в прокуратуру с ходатайством передать в ведомство собранные материалы.