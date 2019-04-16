Закон об устойчивом Рунете прошел третье чтение в Думе
Госдума приняла 16 апреля закон об устойчивом Рунете. Законодательная инициатива о защите российского сегмента интернета была внесена в Думу 14 декабря 2018 года. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты российского парламента Андрей Луговой.
Закон направлен на создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в России, отмечает "Интерфакс". На его основании вносятся изменения в законы "О связи" и "Об информации".
По закону, операторы связи при появлении жалоб на сбои в Сети после установки в ней устройств по предотвращению угроз сначала должны будут обратиться в Роскомнадзор. Недовольный обслуживанием абонент, не договорившись с оператором, может направить в Роскомнадзор запрос о том, связан ли сбой с деятельностью технических средств. Каждый такой случай должен рассматриваться в суде, а уже суд будет принимать по этим обращениям решение.
По действующему законодательству, отметил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, операторы связи должны сами блокировать весь запрещенный контент. Новый закон освобождает операторов связи от обязанностей ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией, если оператор связи установил в своей сети технические средства противодействия угрозам.
Этот же закон предусматривает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных унитарных предприятий, государственных муниципальных учреждений. Под действие закона о Рунете не будут попадать внутренние сети организаций, изолированные от интернета.
Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, а также порядок соблюдения собственниками или иными владельцами этих точек требований по правомерному подключению к ним сетей связи будет устанавливать вместо Роскомнадзора министерство цифрового развития по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Если же возникнут угрозы безопасности Рунета, то Роскомнадзором в соответствие с законом сможет осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования. Кроме того, для проверки устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета Роскомнадзор будет проводить проверки и учения.
Как убеждали депутаты при принятии закона, он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США.
Закон будет вводиться поэтапно из-за принятия подзаконных актов разного уровня. Частично он вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной начнут действовать с 1 января 2021 года.
С этого же времени должны вступить положения об обязанности госорганов шифровать при помощи отечественных средств используемую электронную информацию.
По заверениям главы комитета по информполитике, технологиям и связям Думы Леонида Левина, для "рядового пользователя вступление в силу этого закона не повлияет на пользование интернетом".
Он добавил, что депутаты не запрещают работу западных сервисов в России, наоборот, всячески их приветствуют, поэтому рассуждения о том, что интернет в России будет после принятия закона работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности. Речь идет не о дополнительных блокировках, добавил депутат Левин, а о совершенствовании и более эффективной работы зоны ".РФ". Кстати, потери при отключении интернета в России депутаты оценили в 20 миллиардов рублей в день.
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