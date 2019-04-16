В Костроме локомотив задавил повара из ночного клуба

Каждый день 23-летний повар ходил на работу, пересекая рельсы в запрещенном для этого месте. В последний раз, по версии следователей, он делал это в наушниках и капюшоне — машинист трижды успел нажать на гудок перед столкновением.

Инцидент произошел 13 апреля неподалеку от станции Кострома-Новая. Молодой человек умер на месте, так и не увидев поезд и не услышав отчаянные сигналы машиниста.

В настоящее время местное отделение СК РФ проводит проверку инцидента.