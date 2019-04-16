Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
"Мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем, что приняли решение развестись..." — так закончился 25-летний и, казалось, образцовый брак двух известных людей. Поклонники звездной пары не могли даже предположить, что в самом крепком союзе отечественного кино могут быть непримиримые разногласия.
Но когда Федор Бондарчук вышел в свет с Паулиной Андреевой, все поняли: о разводе супруги говорили всерьез.
Как призналась потом Светлана, ей было страшнее, чем Федору. За четверть века из союз беспрерывно подвергался испытаниям, но они всегда оставались вместе и поддерживали друг друга.
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Их первая встреча произошла, когда Свете едва исполнилось 16 лет. Будущий режиссер приметил высокую школьницу на одной из вечеринок. Однако родители выступили против этих отношений.
Он был скромный и не богемный, очень веселый, открытый и влюбленный. Это была любовь с первого взгляда, и я подумала тогда: "Наверное, он будет моим мужем".
Они долго встречались, а потом поженились. Предложение Федор сделал прямо на съемочной площадке клипа Сергея Мазаева. В 1991 году у них родился сын Сергей, а в 1999-м – дочка Варя.
В 2016 году стало известно, что супруги разводятся. По словам Светланы, это решение далось им тяжело. При этом она отметила, что причиной стали вовсе не новые отношения, а "крутое пике", из которого пара не смогла выйти.
Все рассыпается, когда нет взаимодействия, когда люди перестают слышать друг друга. Любовь – это то, над чем надо работать каждый день. Нельзя лениться разговаривать друг с другом, откровенно признаваться в каких-то вещах. Это очень большая работа.
Светлана считает очень важным сохранить хорошие отношения после развода, ведь в противном случае ты как бы вычеркиваешь часть жизни.
По словам Светланы, жизнь после развода стала интересной, она получила свободу. Сейчас она счастлива в новых отношениях.
Я всегда хотела любить и быть любимой. Мне кажется, это главное предназначение человека.
Как Светлана вспоминает свою первую встречу с будущим свекром, режиссером Сергеем Бондарчуком? Что стало причиной развода? Как дети отнеслись к расставанию родителей? Кто тот мужчина, который сегодня рядом со Светланой? Все ответы в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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