На Мосбирже досрочно сменится руководство

Наблюдательный совет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева. На эту должность рекомендован Юрий Денисов.

На сайте Мосбиржи сообщается, что Афанасьев досрочно выполнил задачи, предусмотренные текущей стратегией биржи. В связи с этим было принято решение о замене председателя правления биржи. При этом Афанасьев продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.

Председатель Набсовета Олег Вьюгин отметил, что Афанасьев возглавлял биржу семь лет. За эти время Мосбиржа стала публичной компанией, выстроила отношения с ключевыми партнерами, реализовала основные этапы модернизации инфраструктуры российского финансового рынка. Он поблагодарил Афанасьев за проделанную работу по развитию бизнеса и достигнутые результаты. Вьюгин выразил уверенность в том, что Денисов сможет направить усилия команды на дальнейшее развитие бизнеса.

Юрий Денисов имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках. С 2008 года является членом Наблюдательного совета биржи.