"Кардифф" открещивается от трансфера Салы, подав иск в ФИФА

Футбольный клуб "Кардифф Сити" продолжает разбираться с французским "Нантом" по поводу несостоявшегося трансфера аргентинца Эмилиано Салы, погибшего в результате крушения самолета. Клуб из столицы Уэльса подал заявление в ФИФА, в котором пытается доказать свою правоту и не платить требуемые "Нантом" 15 миллионов фунтов.

Валлийцы считают, что после гибели футболиста ранее подписанный контракт между сторонами утратил свою актуальность, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sky Sports. Также представители "Кардиффа" акцентируют внимание на том, что трансфер Салы не был принят английской премьер-лигой из-за схемы оплаты сделки – она попросту не соответствовала правилам лиги.

И под конец валлийская сторона утверждает, что в "Нанте" не выполнили некоторые юридические требования перед "Кардиффом", несмотря на то, что их соблюдение было согласовано сторонами перед оформлением договора игрока.