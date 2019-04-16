Красная ветка метро может встать из-за прорыва водопровода

Между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" на Сокольнической линии московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами. Движение составов здесь может вообще остановиться из-за прорыва системы водоснабжения, которая не принадлежит столичному метрополитену.

Пока поезда ходят на этом участке с существенным замедлением скорости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московской подземки.

На месте утечки воды работают городские службы. Специалисты метро заверили, что делают все возможное, чтобы ввести движение электропоездов на красной линии в график.