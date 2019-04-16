Астрономы разрабатывают систему защиты от опасных метеоритов

Отечественные ученые разрабатывают систему оповещения о встрече планеты с объектами из космоса, сообщает портал News.RU.

Ученые из Института прикладной астрономии РАН намерены повысить защищенность планеты от столкновения с телами из космоса. В частности, технология радиолокационного обзора околоземного пространства способна улучшить наблюдение за небесными телами, представляющими угрозу для России.

По словам ученых, наибольшую опасность представляют астероиды размером 50-100 метров в диаметре. Вероятность их встречи с нашей планетой выше, чем у более крупных тел. Для предупреждения столкновения небесных объектов таких размеров с Землей астрономы предложили использовать радиолокаторы.

С помощью высокочастотных радиосигналов они зондируют астероид и определяют расстояние до него, скорость и направление движения, что позволяет уточнить его орбиту, вероятное время и место падения. По радиолокационным изображениям уточняются форма, свойства поверхности и параметры вращения астероида. На основании этой информации можно успеть принять необходимые меры и заняться обеспечением безопасности и эвакуацией людей.

Сегодня обнаружить небесные тела, угрожающие Земле столкновением, можно только оптическим телескопом. Радиолокатор используют на втором этапе, когда астероид уже найден, известно, что он опасен, и нужно уточнить его орбиту и физические характеристики.

По словам астрономов, из-за своих размеров территория России нуждается в особом контроле. Если один телескоп будет стоять в Европе, а другой — в Японии, то промежуток времени, необходимый для обнаружения приближающегося астероида, составит несколько часов. Фактически, чем раньше удастся "открыть" объект, тем больше будет времени для принятия необходимых мер. Чтобы надежно прикрывать наши территории — системы оповещения должны быть расположены более равномерно по долготе (то есть от Европы до Азии).