Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода

Утечка воды в тоннеле метро на Сокольнической линии остановлена, поезда ходят по графику, сообщает пресс-служба подземки. Со строительной организацией, чьи сотрудники повредили трубопровод, будет проведено разбирательство, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее рабочие повредили трубу, которая не имеет отношения к Московскому метрополитену, однако вода из нее потекла в тоннель. Сообщается, что поезда между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" ходили с большими интервалами, чем обычно.