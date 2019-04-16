Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Данияра Фаляхутдинова

25 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Данияра Фаляхутдинова из Кукморского района Татарстана.

У мальчика тяжелое генетическое заболевание – спинальная амиотрофия. Это значит, что мышцы постепенно ослабевают, из-за этого страдают дыхательные органы. Ребенок периодически попадал в больницу, в отделение реанимации, где его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Полгода назад Данияру выдали переносной аппарат ИВЛ, и теперь мальчик находится дома, с родными. Но для бесперебойной работы аппарата требуются дорогие расходные материалы.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (673 305 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru и rusfond.ru собрали 689 459 руб. 43 636 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан". 6504 руб. собрали телезрители НТР. Всего собрано 739 599 руб. Мама Данияра благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".