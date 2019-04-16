Прокурор Парижа: пожар в Нотр-Даме - это не поджог

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался не из-за поджога. По словам прокурора Парижа Реми Эйтза, основная версия – непредумышленный пожар.

Как сообщает ТАСС, Эйтз приехал к собору, чтобы лично руководить следственными действиями. В них участвует 50 сотрудников прокуратуры. Расследованием пожара в Нотр-Дам-де-Пари будут заниматься около 50 следователей.

Крупнейший пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Открытое горение длилось около девяти часов. С огнем боролись четыре сотни пожарных, один из них пострадал, также травмы получили двое полицейских. Власти не стали тушить собор с воздуха, объяснив это опасностью обрушения каркаса здания. Потушить огонь полностью удалось только к утру вторника.



Как сообщает "Россия 24", пожарные будут находиться рядом с собором в течение всего дня на случай скрытых очагов огня. Сейчас архитекторы и эксперты оценивают стабильность структуры.

Министр культуры Франции заявил, что основная структура собора спасена, но ситуация остается крайне сложной. В результате возгорания обрушились шпиль, часы и большая часть кровли. По предварительным данным, пожар начался в ходе ремонта на верхних уровнях собора.

По словам представителя собора, основные реликвии, которые хранились в Нотр-Дам-де-Пари, не пострадали. Среди них – терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика. Уцелевшие произведения искусства перевезены в мэрию Парижа, вскоре их отправят в Лувр.

По факту пожара открыто расследование по статье о неумышленном причинении ущерба. Прокуратура уже допросила рабочих, которые реставрировали храм.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен. Во Франции начался сбор средств. Мэрия Парижа выделит на это 50 миллионов евро. Кроме того, мэр французской столицы Анн Идальго предложила провести международную конференцию с участием меценатов со всего мира. Еще 10 миллионов евро на экстренную помощь собору даст столичный регион Иль-де-Франс. Еврокомиссия выделит из своих фондов специальный грант.

Не остался в стороне и французский бизнес. Семья миллиардеров Пино, которой принадлежат аукционный дом Christie's, а также Yves Saint Laurent и Gucci, пожертвует 100 миллионов евро. А французский бизнесмен Бернар Арно — владелец компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — выделит 200 миллионов евро. Жертвуют деньги и простые граждане: на различных краудфандинговых платформах собрано уже более 30 тысяч евро.