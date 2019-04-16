Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ксюшу Тихонович

18 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ксюши Тихонович из Дмитровского городского округа Московской области. Девочке 17 лет, у нее тяжелый врожденный сколиоз. Три года назад Ксюше сделали операцию – установили на позвоночник металлоконструкцию, но из-за слабости костей она разболталась и теперь причиняет невыносимую боль. Конструкцию необходимо срочно заменить.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 362 383 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, ria.ru, chaskor.ru, 360tv.ru, газеты "Собеседник" и rusfond.ru собрали 845 377 руб. 88 816 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 428 190 руб. перечислено из средств, собранных для Тимофея Трифонова. Всего собрано 1 362 383 руб. Отчим Ксюши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.