Веломногодневка "Джиро д'Италия"-2020 примет старт в Венгрии

Престижная веломногодневка "Джиро д'Италия" – одна из трех крупнейших гонок мира, возьмет старт в 2020 году в столице Венгрии – Будапеште. Венгерский этап веломногодневки станет первым в истории Гранд-тура.

Всего на территории Венгрии состоится три этапа "Джиро", информирует официальный сайт "Джиро д'Италии". Для веломногодневки этот случай, когда гонка стартует за пределами Италии, станет 14-м в ее истории. Ранее "Джиро" стартовала в таких странах, как Израиль, Швейцария, Франция, Нидерланды и даже в Северной Ирландии и многих других.

Напомним, что следующая гонка состоится в 2019 году и стартует в Болонье.