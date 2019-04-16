Бокс. Сергей Ковалев может встретиться с Энтони Ярдом

Один из самых перспективных боксеров-полутяжеловесов британец Энтони Ярд выразил готовность провести поединок с российским чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым. При этом очень высока вероятность, что бой пройдет в России.

Ярд имеет отличную статистику: он выиграл все 18 боев в своей карьере и имеет репутацию нокаутера – 17 соперников не смогли достоять до конца поединка. Как заявил промоутер Боб Арум, бой Ярда с Ковалевым может пройти в июне или июле и одним из предполагаемых мест проведения является Челябинск.

Британец и его менеджер Фрэнк Уоррен дали устное согласие на проведение поединка, сообщает Boxing News 24. А тренер Ярда Тунде Аджайи считает, что его подопечный нокаутирует Вовалева: "Мы знаем, что Ковалев выдыхается после четырех раундов и не может выстоять против ударов по корпусу. Энтони легко нокаутирует его".