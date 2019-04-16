Виновник скрылся: в Мурманской области произошло смертельное ДТП

В Кольском районе на трассе "Кола" произошла смертельная авария — автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с большегрузом. Пассажир легковушки погиб, не дожив до 20-летнего возраста.

Легковой автомобиль, предположительно марки ВАЗ, обгонял грузовик в условиях ограниченной видимости. Навстречу ему ехал седан Renault Logan, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, выкрутил руль вправо, после чего его машина потеряла управление, выскочила на встречную полосу и была сбита большегрузом. Пассажир Renault Logan от полученных травм скончался на месте.

Инцидент произошел 13 апреля, и сейчас полицейские ищут свидетелей ДТП, намереваясь установить личность виновника аварии, скрывшегося с места происшествия.