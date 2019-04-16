Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Полю Распопову

22 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Поли Распоповой из Воронежа. Девочка родилась со множественными аномалиями развития сердца, печени, почек, мочевого пузыря. В прошлом году Поля перенесла две тяжелые операции. Но самое серьезное испытание у нее впереди – это трансплантация почки. Донором будет ее мама Анастасия. Чтобы мамина почка прижилась и работала как можно дольше, Поле необходимы дорогие лекарства.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 621 950 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, lenta.ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 2 547 340 руб. 275 500 руб. внес Игорь Юрьевич Чайка. Всего собрано 2 822 840 руб. Мама Поли благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".