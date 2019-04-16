"МанЮнайтед" отказался от Коутиньо из-за его "ливерпульского" прошлого

"Манчестер Юнайтед" не станет вести переговоры с испанской "Барселоной" по поводу приобретения полузащитника Фелиппе Коутиньо. Основной причиной такого решения стало прежнее выступление бразильца в "Ливерпуле" – злейшем враге "МЮ".

Руководители манкунианцев в последнее время были крайне заинтересованы в покупке Коутиньо. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es, решение об отказе от этой идеи было принято после того, как "Барселона" сыграла на "Олд Траффорде". Боссы "красных дьяволов" обратили внимание на негативную реакцию, которую вызывает Коутиньо у болельщиков "Юнайтед". Фанаты припоминают ему его "ливерпульское" прошлое.

Напомним, что та встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0. Ответная игра состоится 16 апреля на "Камп Ноу" в столице Каталонии.

Ранее сообщалось о том, что Коутиньо может быть выставлен на продажу. В "Барсе" полузащитника оценивают в 100 миллионов евро. Помимо "МЮ" еще одним кандидатом на бразильца является "Пари Сен-Жермен".