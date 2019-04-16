Варвара Караулова выходит из колонии досрочно

Вологодским городским судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России), передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Карауловав суде назвала свой поступок самой большой глупостью в жизни и заявила, что раскаивается​​​.

"Содеянное и произошедшее – самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, не перестаю об этом думать. Мне странно слышать, что я в этом не раскаиваюсь", – еле сдерживая слезы, сказала Караулова, Так она прокомментировала слова выступавшего ранее представителя прокуратуры, заявившего, что прокуратура считает досрочное освобождение необоснованным — в том числе потому, что осужденная не раскаивается.

Перед вынесением решения Караулова также поблагодарила своих родителей и правозащитников за поддержку, передает РИА Новости.

Она отметила, что 3,5 года были по-настоящему тяжелыми не только для нее, но и для близких. "Я понимаю, что больше нужна дома, чем здесь. Я нужна своим близким. Я работать хочу, хочу пойти учиться. Я многое могу, только бы это будущее наступило быстрее, потому что настоящего у меня, можно сказать, нет. Мама, папа, я вас очень люблю", — сказала девушка.

Варвару Караулову, позже сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Студентка второго курса МГУ Караулова тайно улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

В декабре 2016 года девушку осудили на 4,5 года колонии. Отбывая наказание, Караулова поступила в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" на заочное отделение юридического факультета.