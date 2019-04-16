Бобслеистка Сергеева будет судиться с ФМБА РФ из-за допинга

Попавшаяся во время зимних Олимпийских игр-2018 на допинге бобслеистка сборной России Надежда Сергеева подала в суд на Федеральное медико-биологическое агентство. Спортсменка считает, что с легкой руки специалистов этого ведомства стала жертвой положительной допинг-пробы.

В корейском Пхенчхане во время зимних Игр у Сергеевой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, сообщает издание "Спорт-экспресс". Наша гонщица была отстранена от стартов, а ее результат аннулировали.

В процессе расследования Сергеева сообщила, что ФМБА разрешил ей использовать билогическую добавку метионин, в составе которой и было вещество триметазидина. Но знать об этом спортсменка не могла, так как на упаковке не говорилось о содержании "запрещенки".

При этом факт наличия неуказанных примесей в метионине подтвердили две иностранные лаборатории – в Австрии и Белоруссии. Сергеева готова судиться с ФМБА и заводом-изготовителем препарата.