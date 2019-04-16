Смертельное столкновение трех фур произошло в Подмосковье

Один человек погиб, еще один попал в больницу в результате столкновения трех фур близ подмосковных Бронниц. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло утром 16 апреля на 168-м километре трассы А107 в районе села Малышево. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются инспекторы ДПС. На кадрах с места видны две съехавшие в кювет фуры и засыпанный обломками асфальт. Третьим участником аварии стал водитель автоцистерны, которая практически не пострадала.

В ДТП погиб один человек, еще один пострадавший оказался в больнице.

Движение в районе села Малышево затруднено, образовалась пробка.