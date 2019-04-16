Пожар в Норт-Дам-де-Пари: Европе надо вернуться к христианским ценностям

"Последствия пожара в одной из главных достопримечательностей Парижа — Нотр-Дам-де-Пари — производит гнетущее, страшное впечатление", — сказала в эфире программы "60 минут" директор Европейского Института демократии и сотрудничества в Париже, историк и политик Наталья Нарочницкая. Она назвала этот пожар, который произошел в страстную неделю перед католической Пасхой, знаковым.

"Собор Парижской Богоматери – это прежде всего символ христианской Европы. Здесь короновались французские короли, здесь они венчались, здесь совершались великие церковно-государственные акты. Это грозное предзнаменование всем нам. Сейчас Европа отступила от христианских ценностей, считая, что символом Европы стали гей-парады".



Наталья Нарочницкая считает, что европейцам пора вернуться к христианским ценностям.

"Будущее всей Европы – это соединение ее двух половинок: Европы католической и Европы православной, англо-саксонской, германской и славянской. Я надеюсь, что Европа не сгорела в этом пожаре", — сказала Наталья Нарочницкая.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Шпиль, часы и большую часть кровли Нотр-Дама уничтожил огонь, но каркас здания удалось спасти. С пламенем боролись около 400 пожарных. Утром 16 апреля пожар полностью потушили.



Представители церкви заявили, что главная реликвия собора – терновый венец Христа – находится в безопасности. Эксперты предполагают, что восстановление собора Парижской Богоматери займет более 10 лет и будет стоить порядка 300 миллионов евро. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к реставрации будут привлечены лучше творцы современности.

Нотр-Дам-де-Пари находится в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа – базилики Святого Стефана. Собор Парижской Богоматери основан в 1163 году, и вплоть до середины XIV века шло его строительство.