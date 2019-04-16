Сергеев может стать партнером Кучерова и Василевского в НХЛ

Игрок оборонительной линии клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" Артем Сергеев может покинуть столицу Башкортостана и присоединиться к команде заокеанской НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг". Сергеев уже выступал в системе "молний" с 2013 по 2015 годы за "Сиракьюз" в АХЛ.

Напомним, за "Тампу" выступают лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский и оборонец Михаил Сергачев, так что для Сергеева переезд может стать вполне комфортным. Как напоминает издание "Бизнес Online", в этом сезоне "Салавата" 25-летний защитник набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности "+5".