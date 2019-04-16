Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

В окрестностях подмосковной Шатуры найдено тело известного путешественника, пропавшего более двух лет назад. По словам людей, нашедших погибшего, скелет мужчины был прикован к дереву с помощью цепи и наручников, а рядом была туристическая палатка, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Личность погибшего уже установлена — это 31-летний житель Подмосковья Иван Ключарев. Он был известен как большой любителей экстремальных путешествий, много раз ходил в лесные и горные походы, автостопом объехал почти всю страну.

"Иван много знал о выживании, имел большой опыт. Компании он не очень любил и отдавал предпочтение одиночным походам. Чаще всего это была именно Московская область, территорию которой он знал, как свои пять пальцев", — рассказал "КП" Руслан Шихов. По мнению друзей погибшего, Иван мог стать жертвой каких-то извергов, так как сам он был добряком, не способным на агрессию.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила около года назад. Назначена медицинская экспертиза, следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Известно, что никакие личные вещи путешественника не пропали. Кроме того, в наручники была закована только левая рука, а правая рука оставалась свободной, рассказал источник, близкий к следствию. Поэтому не исключена и версия о том, что молодой человек, который много лет увлекался экстремальным выживанием, решил испытать судьбу и сам приковал себя к дереву.