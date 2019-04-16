Памятник выдающемуся физику Жоресу Алферову открыли в Петербурге

В Петербурге открыли памятник академику Жоресу Алферову. Первый монумент лауреату Нобелевской премии установили в национальном исследовательском Академическом университете РАН. К слову. этот вуз был основан самим Жоресом Алфёровым 17 лет назад. В настоящее время он представляет единый научный и образовательный комплекс — там учатся школьники и студенты.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", бронзовый памятник был сделан мастерской Зураба Церетели.еще при жизни академика. Сегодня он занял почетное место в холле университета, рядом с галереей академиков.

Монумент Жоресу Алферову — первый шаг в увековечении памяти выдающегося физика. В планах городской администрации назвать именем Жореса Алфёрова одну из улиц Петербурга.