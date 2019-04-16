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16 апреля 201916:10

Макгрегор восхитился нокаутом в исполнении Овечкина

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Конор Макгрегор в восторженных тонах высказался о драке Александра Овечкина из "Вашингтон Кэпиталз" со своим соотечественником Андреем Свечниковым из "Каролины Харрикейнз".

"Мои поздравления, Александр! Настоящий русский, — написал Макгрегор в своем личном Twitter-аккаунте. – Рад был встретиться с тобой в Москве, скоро встретимся снова! Они могут бежать, но не могут спрятаться".

Напомним, что драка между двумя российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ, произошла в третьем матче серии плей-офф лиги. Оба хоккеиста стали наносить обоюдные удары, но Ови оказался точнее и отправил оппонента в нокаут. В результате Свечников больше не выходил на лед, а матч завершился разгромом "Вашингтона" со счетом 0:5. Счет в серии стал 2:1 в пользу "кэпс".

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