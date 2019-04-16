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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 1 час назад
Нотр-Дам в огне, Париж в слезах: на пожар в соборе откликнулись "шутники" и интернет-тролли
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари находится в центре внимания всех крупнейших международных СМИ. Французская Le Parisien пишет, что не только город, но и жители всей планеты страдали, когда видели собор в огне. Британская The Guardian отмечает, что когда падал шпиль, он словно вонзался в сердца людей. А французские политики на фоне трагедии даже отодвинули на второй план межпартийные разногласия.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери не оставил равнодушным никого. Сегодня это самая обсуждаемая тема как во Франции, так и за ее рубежами. В социальных сетях пользователи либо делятся фото пожара, либо мемами и картинками: горбун Квазимодо в слезах, а пожарный отпаивает водой пострадавшую химеру-горгулью. Беда объединила политиков казалось бы полярных взглядов — "правую" Марин Ле Пен и "левого" Жана-Люка Меланшона.
"Разрушения ужасающие, — констатирует Марин Ле Пен в своем Twitter. — Все французы испытывают бесконечную печаль и головокружительное чувство утраты. Смелым пожарным удалось спасти тунику Святого Людовика и Терновый венец, а также сохранить структуру собора. Один из пожарных пострадал. Вся нация гордится парижскими пожарными".
"Нотр-Дам в огне, а мы ничего не можем с этим поделать. Какое ужасное несчастье! Страшное зрелище, которое расстроило каждого. Макрону лучше бы помолчать. Пожар в Соборе Парижской Богоматери нанес нам всем рану. Для политических заявлений лучше всего было бы устроить перерыв на 24 часа", — отмечает у себя в Twitter Жан-Люк Меланшон,
Меланшон имеет в виду решение Эммануэля Макрона, который приехал к собору и сразу пообещал все восстановить. При том, это тогда, когда еще не было понятно, устоит ли здание.
Скандальное издание Charlie Hebdo эту поспешность решила обыграть на обложке нового номера: собор изображен в виде прически, которая загорелась у Макрона: тот как раз рассуждает про плотницкие работы.
Шутка отчасти справедлива, ведь именно при Макроне начался так называемый ремонт, который, вероятно, и погубил собор.
По крайней мере, об этом пишет издание Le Figaro. Восстановительные работы велись в здании с апреля 2018 года. Причем, грустная ирония, больше всего сил было затрачено на то, чтобы укрепить знаменитый шпиль. А в итоге тот погиб полностью.
С комментариями выступили двое Франсуа: Олланд — прошлый президент и Фийон — премьер эпохи Саркози. Оба пишут, что потрясены.
"Нотр-Дам — это наше общее наследие. Ужасно видеть, как оно гибнет в огне. Почтение пожарным, которые противостоят огню", — сделал реверанс в сторону огнеборцев Франсуа Олланд.
"Нотр-Дам в огне, Париж в слезах. Наша история гибнет под гудение беспилотников. Мы так любили этот собор. Мы восстановим его", — обещает вслед за президентом Пятой Республики Франсуа Фийон.
В соседней Бельгии женщина-депутат Опалин Менье написала в Twitter, что не видит, из-за чего тут расстраиваться, дескать, это просто кирпичи. И удалила эту запись спустя пару часов, получив множество комментариев от разгневанных французов.
Первая онлайн-трансляция пожара моментально набрала более тысячи лайков и восторженных комментариев на арабском, китайском и английском языках. Не ясно, кем были люди, которые с таким восторгом восприняли беду Нотр-Дама. Вероятно, обычные интернет-тролли.
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